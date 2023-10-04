在周二（3日）美股因美國公債殖利率飆升而重挫後，周三（4日）美股小幅開高。由於最新公布就業數據低於市場預期，顯示美國就業市場可能降溫，帶動美債殖利率回落，美股跌深反彈，早盤持續小幅震盪。

截至台北時間4日晚間10點50分，道瓊工業指數下跌110.95點（或0.34%），暫報32891.43點；那斯達克指數上漲49.15點（或0.38%），暫報13108.62點；標普500指數下跌5.08點（或0.12%），暫報4224.37點；費城半導體指數上漲6.38點（或0.19%），暫報3382.96點。

5大科技巨頭同步走揚，蘋果與臉書母公司Meta小漲，谷歌母公司Alphabet、微軟與亞馬遜漲幅皆逾1%。半導體類股普遍走強，輝達小漲0.14%，超微漲逾1%，台積電ADR漲0.16%，聯電ADR逆勢跌0.80%。

美國ADP就業報告顯示，美國9月民間企業就業人數增加8.9萬人，創2021年1月以來最小增幅，遠低於預期的增加15.3萬人，顯示美國就業市場可能正在放緩，促使美國公債殖利率從稍早創下的16年高點回落。

先前勞動力市場走強的跡象，讓希望美國聯準會（Fed）升息周期已近尾聲的投資人感到擔憂，因為經濟走強的數據提高了Fed再次升息並長期維持高利率的可能性。Baird投資策略分析師Ross Mayfield指出，利率是造成美股波動的主要驅動力，而這種狀況已經持續了2個多月時間。