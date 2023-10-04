小犬颱風進逼，全台除北北基桃外都放了颱風假，但上次海葵颱風也無緣颱風假的桃園，成為今年台灣唯一沒看過颱風假的縣市，就有當地網友崩潰，「桃園到底屬於什麼生活圈」，引起熱議。

一名網友在PTT八卦版崩潰狂飆三字經「桃園到底屬於什麼生活圈？」，怒嗆每次有放假就沒有桃園的份，上次北北基放假桃園脫鉤，這次苗栗新竹放假，說好的桃竹苗一起放呢？「桃園人是不是很可悲啊，到底屬於什麼生活圈？」

鄉民也紛紛留言：「東南亞租借區生活圈」、「竹苗沒有桃，北北基沒有桃」、「桃園獨立了吧」、「抱歉，我們北北基不收桃園」、「奴工上班圈」、「今年就我們沒放過颱風假」、「有放假沒桃園，要上班有桃園」。

但也有人反嗆：「桃園就不在警戒區能怎樣」、「就未達標準啊」、「想放假想瘋了哦」、「想放假想瘋了」、「不會自己請假？」、「一堆魯蛇像乞丐一樣在求放假是有多可悲」、「沒颱風也要抱怨真的是過太舒適」。