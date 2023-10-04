英國蘇格蘭一名男子日前駕駛MG電動車下班返家途中發生「災難等級故障」，莫名進入自動駕駛狀態，他盡力閃避紅綠燈與路口車流並打電話報警。警車前後包夾之下，男子讓座駕「撞警車」，終於解除「另類綁架」危機。

英國《每日郵報》4日報導，53歲男子莫里森（Brian Morrison）周日（2日）晚間10時許駕駛新型中國製MG ZS EV電動車朝住家行駛，電動車突然進入自動駕駛，時速30哩（約48公里）。莫里森無法使用剎車，驚慌失措：「車輛接近一處圓環路口時我才發現不對勁，試圖放慢車速，但車輛未減速。我聽見1次很大的摩擦聲，像是煞車片。這是新買的車，不該出問題。」這輛MG ZS EV要價3萬英鎊（新台幣約117.6萬元）。

莫里斯以大約30哩的時速通過圓環，「接下來路途很長，我以為不加速車子就會停止，結果並非如此。我行動不便無法跳車，時速30哩聽來也許不很快，但在無法控制車速而且動彈不得的情況下很可怕。」他發現接著會通過好些紅綠燈與圓環，於是報警：「車子自顧自行駛，我束手無策。」

莫里森說：「呼叫中心頭一次遇到這種事，警方也不知怎麼辦。最後來了3輛警車在我前、後方行駛。一輛警車靠近旁邊確認我的身分、問我是否還好，我大喊『很不好，我無法讓車停下來』。」

警方起初要莫里森拔掉車鑰匙，引擎並未停止，試了多種方法均無效，眼見即將抵達車流密集區，警方要他尾隨一輛廂型車。莫里森說：「我試圖關閉引擎後，儀表板故障標示全亮，1秒鐘後又全滅，只剩紅色汽車圖示並顯示『安全駕駛，立即停止駕駛』。車子駛入一處圓環，時速約15哩，警車等在另一頭。待我行駛於廂型車後方，廂型車踩了剎車，我的車仍沒停下，有個警察跳進我車裡操作，試圖讓我的車靜止。」莫里森下車後，MG仍未完全停下來。汽車技師到場，初步檢查發現多處故障，技師稱前所未見。

蘇格蘭警方證實，10月1日晚上10時35分左右，我們接獲報案，一名駕駛人在A803公路朝柯金蒂洛赫（Kirkintilloch）方向行車途中，無法讓電動汽車停下來，「車速不快，警方用警車執行控制車輛勤務，兩車均無損壞，駕駛人安排拖吊事宜」。

保險公司表示正在調查這起事件。MG汽車目前隸屬於中國上海汽車集團，英國分公司表示非常重視此事，將盡力解決問題。

英國預計2030年全面禁止汽油車與柴油車上路。首相蘇納克要求5年內全國一半以上的新車必須為電動車。