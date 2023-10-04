一名自稱武姓男子（年籍待查）的駕駛人，昨天（3日）下午開車行經國道1號北向368.1公里高雄端，因沒有保持安全距離，導致7車的追撞事故。國道警察今天（4日）晚間表示，這名男子於昨日抵達醫院後就落跑了，國道警察已經展開追查。

據了解，該名男駕駛一輛白色租賃小客車，行駛輔助內側車道，疑似因未保持行車安全距離，追撞前方由34歲陳男駕駛的小自客車，並往前推撞前方4輛小自客車，同時，散落的車體零件再波及35歲王男的小客車。

國道1號北向368.1公里高雄端於10月3日發生追撞事故，國道警察呼籲肇事者勇於面對。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道警察獲報抵達現場時，救護人員已載送該名男駕駛前往國軍802醫院診治，但南子抵達醫院後，隨即離開院區，不知所蹤。

國道警察已經對此展開調查，並調閱救護車影像等相關線索比對，目前已初步鎖定肇事者身分，並將持續追查其到案說明。

對於該名男子違規部分，國道警察說，對於他疑似未保持行車安全距離及肇事逃逸等違規將追責，待事證明確後再依規定製單舉發。駕駛人發生交通事故時應依規定處置，否則將違反道路交通管理處罰條例第62條處1000至3000元罰鍰，逃逸者並吊扣其駕駛執照1月至3月。另肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。