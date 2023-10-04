英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）是世界足壇傳奇之一，帥氣的外表和精湛的球技讓他成為名人，他的妻子是前辣妹合唱團成員維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham），一家子都有超高知名度，貝克漢退役後仍受各大品牌青睞，近期他搭上Netflix推出同名紀錄片《貝克漢》，其中一段講述貝克漢與前助理出軌，維多莉亞受訪時淚崩坦承恨過丈夫。

Netflix紀錄片《貝克漢》一共四集，雖以貝克漢的職業生涯為主，但也記錄了他和維多莉亞的浪漫時刻，但維多莉亞卻在影片中坦言，2003年貝克漢在西班牙皇家馬德里隊踢球時是她「一生中最不快樂的經歷」，並提到當時連非主流小報都描述「我們最艱難的時期」，當時傳出貝克漢和翻譯助理雷貝嘉路斯（Rebecca Loos）發展出婚外情，雷貝嘉路斯更向媒體透露貝克漢出軌持續了三、四個月，維多莉亞對此一無所知。

貝克漢一家出席支持。（圖／路透）

雖然貝克漢從未承認過與女助理的緋聞，但維多莉亞受到外界影響，描述當時感覺要和全世界對抗，就算和貝克漢一起待在西班牙，也沒有感覺到真正擁有彼此，這讓她十分悲傷，「這是一場噩夢。從我們早上打開門的那一刻起，媒體就在車裡，無論我們走到哪裡，我們都會被跟踪」，被問及是否在那段時間怨恨貝克漢，維多莉亞誠實回答「是的，我怨恨過」。

維多莉亞在首映會上擁抱貝克漢。（圖／美聯社）

貝克漢也在影片中落淚，表示：「老實說，我不知道我們是如何度過這一切的」，他需要為家庭而戰，也曾想過要怎麼樣去上班，要怎麼去訓練。多年過去，顯然此事已經成為歷史，《貝克漢》首映會上貝克漢一家全員出席，維多莉亞也現場給予丈夫一個擁抱，大方秀恩愛。