CBRE亞太研究部門主管金緯（Henry Chin）表示，相較於全球經濟處於緊縮週期，日本受益於超寬鬆貨幣政策，加上零售與多戶住宅部門具備極高透明度與強勁基本面，如今可說是日本房地產的「黃金時期」。

金緯解釋說道，日本優惠的貸款條件推動房地產行業需求攀升，外國投資人過去一年來持續赴日置產、貸款成數達到70％，貸款成本約在1％左右。便宜日圓也是關鍵因素之一。