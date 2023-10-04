你常常挖鼻孔嗎？當心細菌入侵腫成豬頭樣！北京一名男子多年來常常挖鼻孔，導致鼻腔黏膜受損導致病菌入侵，感染「丹毒」，整張臉嚴重紅腫，原本清秀斯文的樣貌也變得有如豬頭，慘不忍睹。

中國大陸網媒「梨視頻」3日報導，北京33歲鄭姓男子長年有挖鼻孔的習慣，今年9月中旬感覺鼻子腫脹，摸到淋巴結腫大，9月13日到社區醫院求診，醫師認為是扁桃腺發炎。隔天，鄭男整張臉竟然大面積紅腫，連眼睛都睜不開，嘴巴也腫得像香腸一樣，且有明顯疼痛感，趕緊再上醫院求診。

這次醫師診斷他感染丹毒，而且原因很可能就出在長期摳鼻子導致黏膜受損，再加上他經常便祕、壓力過大，毒素無法排出體外，照感染。

報導指，鄭男按照中西醫醫囑聯合治療，7天過後臉部終於消腫，擺脫「豬頭」樣貌。不過，即使原則上已算康復，他的臉部仍留有些許紅印，持續接受光療。

根據台北榮民總醫院衛教資訊說明，丹毒是細菌感染皮膚表層或淋巴系統所引發的發炎反應，最主要致病原為β溶血型鏈球菌，極少數的情況是由金黃色葡萄球菌引發，細菌會侵犯到皮膚真皮組織與淋巴系統，病徵包括：紅、腫、熱、痛，局部皮膚出現邊緣突出界線非常明顯的鮮紅色斑塊，發炎初期，斑塊會迅速向周圍擴大，嚴重時會產生紫斑、水泡，甚至皮膚壞死。臨床治療通常先給予抗生素，抗生素治療一般須持續7至14天。

患者可抬高患部以減輕局部水腫、腫脹情況，或用無菌生理食鹽水、無菌蒸餾水局部冷敷，減輕局部疼痛。如有必要，醫師會以外科無菌技術方式切開患處以排出膿狀分泌物，避免細菌及毒素侵入深層組織而引起更嚴重感染，否則有可能引發全身性的敗血症。