時序漸漸進入年底，不少有意轉換跑道的轉職族也開始思考下一步；人力銀行網站調查，想轉職的主要因素包括「想挑戰更好薪資」、「希望尋求友善職場」、「原公司沒有完善職能培訓」、「職涯發展受限」等。而在房仲龍頭信義房屋，因具備多元領域且橫跨海內外的事業群，在薪資福利、員工培育制度上十分完善，更有海外發展機會，開拓個人職涯格局！

信義房屋成立「信義房屋不動產株式會社」14年，秉持「先義後利」等集團企業理念進軍日本，提供台灣客戶買賣日本房產、租賃管理等服務。新任社長王茂桑過去有16年的第一線房仲業務、店長、區主管及４年的總部幕僚等經驗，出色的工作表現深受公司肯定，於2022年初外派日本，並於今年7月接任社長。

法律系畢業的王茂桑，當年大學畢業後一心想要創業成為一名企業家，希望透過自己的專業能力為社會貢獻一己之力。為了快速累積創業所需要的社會經驗與資源，決定加入業界口碑第一名的信義房屋，擔任房仲業務，一邊累積人脈、一邊快速累積創業資金，原打算1、2年後就要離職創業，沒想到房仲工作一待就將近20年，王茂桑笑著說：「正是因為信義房屋的『以人為本』精神與他的創業理念不謀而合，公司在做重大決策時始終抱持『先義後利』的思考方式，時時刻刻影響著他！」

信義房屋不動產株式會社社長王茂桑（前排中）累積多年房仲、主管職經驗，去年赴日展開新的職涯挑戰。(圖/信義房屋 提供)

回想起在信義房屋一路上的職涯發展，他非常認同提供員工一個「沒有雙黃線」的發展機會，不論年資、年紀只要有意願及能力，人人都有機會，晉升管理職，亦或是轉往總公司幕僚單位、甚至前往海外事業群，深深感受公司對於人才的多樣性重視。

特別的是，在信義房屋，不只有主管職級才有輪調機會。王茂桑以信義房屋不動產株式會社為例，「日本信義台灣課」就有不少來自集團其他部門的同仁轉調而來，主要負責在台灣服務客戶、講解日本房市等，雖然不是長期駐日，但為了讓同仁更精準服務客戶，也都會安排師徒制，由學長姐手把手帶領，若晉升主管職後，有意至海外歷練，公司也會提供短期赴日培訓等補助，並提供相關完善的教育制度。

王茂桑指出，許多轉職族除了在意薪資漲幅，更希望轉換到有發展性、能夠持續成長、公司文化與自身理念相近的企業；而以信義房屋來說，不只員工福利、薪資條件屢屢獲獎肯定，因為全台直營又有海外營業據點，各單位也都有相對應的員工訓練系統，讓社會新鮮人、轉職族都能事倍功半縮短摸索期。

信義房屋今年甫入選「臺灣高薪100指數」，也剛獲得第一屆「天下人才永續獎」大型企業組前十名，顯示無論在人才投資、薪酬激勵等面向，都是台灣企業「資優生」。信義房屋強調，未來將持續優化薪資、福利、培訓發展及職場氛圍，成為員工背後最有力的支持，也歡迎更多正在思考轉職方向者加入。