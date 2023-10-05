華為遭受美國制裁，5G基地台內零組件逐步「去美化」，白宮更拉攏盟友圍堵華為5G設備，儘管如此，並沒有阻擋華為研發腳步。陸媒消息指出，華為將推出業界獨家的超低耗電5G基地台，只需要5W，一個節能燈泡的功耗，這項科技創舉將解決5G設備的耗電問題。

華為推出內建7奈米晶片的Mate60 pro手機，突破美國半導體封鎖，接著發表最新平板電腦Mate Pad Pro，搭載獨創「星閃」（NearLink）技術，可近距離無線連接傳輸，未來可能取代藍牙，被視為華為最新黑科技。

快科技報導，華為第14屆全球移動寬帶論壇將於10、11日在杜拜阿拉伯聯合大公國舉行，主題為「將5G-A帶入現實」。

華為預告，將在論壇上推出超低功率的5G基地台，號稱業界獨家「0 Bit 0 Watt」（指沒有傳輸時零耗電）綠色解決方案，大幅降低5G基地台的耗電問題，只需要5W節能燈的功耗。

華為廣告文案中表示，「5W的超低耗電只能點亮一盞小型節能燈？不！還能點亮一個5G基地台」，新款基地台將支援99%深度睡眠、按需喚醒、毫秒級關斷。

報導指出，華為該產品在設備層面大幅化壓縮業務閒時的能耗冗餘空間，並同時保障瞬時業務體驗；在網路層級保障差異化效能要求的同時，實現全天候最大化節能。