華為Mate 60系列採用中芯7奈米製程，美國財經媒體點名台廠崇越、亞翔、漢唐以及宏晟幫助華為建設大陸晶片工廠，引發外界高度關注。根據《DigiTimes》報導，美媒隔山震虎的企圖明顯，主要是示警全球半導體鏈、二手設備業者，勿有繞道挑戰美國法令的想法。

報導引述半導體設備業者說法表示，美媒指4大台廠暗助華為，此舉恐試圖讓台廠減少承接大陸訂單，使台灣半導體設備材料廠通通噤聲。值得關注的是，美媒爆料的這些企業是台廠中最無害的，想藉此營造肅殺氛圍，警告台灣供應鏈謹守分際。

再者，報導提到，美媒此舉也是想提醒承接大陸訂單規模更大的歐美日韓業者、二手設備業者，勿有繞道轉售挑戰美國法令的想法，連做廠務工程也不可行，更別提是跟華為及其子公司在其他方面有合作。並想示警美國當局隨時可能進一步對華為斷供以及斷鏈。

財經專家黃世聰則在《關鍵時刻》節目中表示，美國媒體這樣的作法，顯示白宮想發布消息警告台灣供應鏈，美國透過這個放風聲告訴你，台灣的廠商千萬要跟華為堅壁清野 。