前總統馬英九日前因不滿國慶活動看不見中華民國，英文又是「Taiwan National Day」，痛批蔡政府偷渡台獨，宣布拒絕出席國慶活動，引發外界討論。前立委郭正亮表示，蔡政府這次也是投機，正式的邀請卡等需要符合政府規定的部分，都依法處理寫「中華民國國慶」，但主視覺就是灰色地帶，且獨派認為雙十與台灣獨立沒有關係，也認為蔡政府就是偷雞摸狗，民進黨主張獨立又不敢獨立，只會讓人看不起。

郭正亮4日在中天節目《綠也掀桌》表示，獨派看到「Taiwan National Day」不會開心，事實上蔡政府這次也是有點投機，立法院長游錫堃是國慶籌備委員會主委，寄出的邀請卡視同公文，所以邀請卡上是寫「中華民國國慶」，符合政府規定的部分全部都依法處理，但主視覺是屬於灰色地帶，已經連續很多年都用「Taiwan National Day」。

郭正亮指出，馬英九去年就有建議主辦方，把「Taiwan National Day」拿掉，而馬英九任內一般都寫ROC或是用中文當主視覺；民進黨就是用一套玩「台灣認同」，可是也知道台灣不是一個國家，依憲法國名叫中華民國，而國慶主視覺是大家比較容易看到的地方，就玩「Taiwan National Day」，在規定必須依法辦法的地方，像是邀請卡，就寫中華民國國慶，「這個就是偷雞摸狗」。

郭正亮續指，蔡政府的動作在深綠看來就是偷雞摸狗，「明明台灣還沒獨立，為甚麼要拼貼到10月10日」，因為獨派認為「雙十和台灣獨立沒關係」。

郭正亮也說，馬英九認為要完全一致，所以就不出席，民眾黨主席柯文哲則表態會出席，那觀察的重點就是朱立倫，朱若出席，就代表朱與馬英九是不同路線。

郭正亮認為，馬英九此次表態是認為偷雞摸狗太難看，也是因為選舉表態，但很少會用國慶當選戰議題，因為賴清德的兩岸太好打，「九二共識是投降」等等都是胡說八道，畢竟蔡政府主視覺沒有用「Taiwan Independent」，所以這就是偷雞摸狗，既然主張台灣獨立，但又不敢獨立，讓人看不起，還不完全遵守憲法、抹黑九二共識，這就是民進黨。