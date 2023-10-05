2024總統大選，外界關注藍白整合方案，中廣集團董事長趙少康也拋出「侯友宜當總統候選人，保證柯文哲當2年行政院長」的具體方案。媒體人黃暐瀚用影集《人選之人》的台詞「你就是不夠想贏嘛」形容侯友宜，認為侯夠想贏就該比民調，或是強調藍白合，承諾當選後讓柯文哲當閣揆；前立委郭正亮也斷言「這樣立刻就喜劇收場」，更放話說要把決策壓力放在侯友宜身上，因為這個承諾只有侯能做。

網路節目《下班瀚你聊》4日討論藍白合議題，主持人黃暐瀚與來賓郭正亮談到柯文哲近期拋出「比民調，輸的退選」，和趙少康的「柯文哲當行政院長」等說法。

黃暐瀚用影集《人選之人》中，賴佩霞飾演的角色林月真的台詞「聽起來，你就是不夠想贏嘛」，指出若侯友宜「夠想贏」，就宣布馬上比民調，若怕民調會輸就直接講「藍白必須要合，我侯友宜當選一定讓柯文哲當行政院長」，這樣也不用比民調。

郭正亮也表示認同，並斷言「這樣立刻就喜劇收場」，甚至不需要講到執政團隊，侯友宜只要說當選保證讓柯文哲當行政院長，至少當兩年，因為到時候的內閣團隊一定是協商出來的，其他都不用談，而且柯粉只希望柯文哲有做事的機會。

郭正亮還說，「我們要把所有的決策壓力放在侯友宜身上，因為真的有決策權，如果要推給黨，那就不用談了」。

郭正亮也坦言，侯友宜對藍、白營之間的協調有點放空，都交給朱立倫做，但這樣絕對不會成，「柯文哲只有這個位子能夠說服他，因為他要做事情，但這個承諾只有侯能做，不可能想說不管這個事，不要裝傻、想置身事外，這就是侯的事，這就是考驗侯的決策霸氣」。