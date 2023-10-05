蘋果新機iPhone 15才剛上市，美國券商KeyBanc Capital Markets卻下調該公司股價評級，主因是iPhone銷售成長可能會放緩，並且股價目前已經偏高。前駐紐西蘭代表介文汲4日在《頭條開講》節目強調，華為未來的圖像已經很清楚，它是搞系統整合，未來可以跟所有生活結合在一起，甚至透過AI還能跟專業決策結合。將來的華為變成大一統的局面，跟生活方方面面都結合。蘋果光是衛星電話跟星閃連結就追不上，還有未來嗎？

「華為未來的圖像已經很清楚，它是搞系統整合！」介文汲表示，它未來可以跟所有生活結合在一起，請問蘋果有這個計畫？完全沒有！將來智能車跟鴻蒙系統變成一個模組化之後，不但可以自動駕駛，手機可以變成終端操控機制，也就是所有的決策都要經過計算。

介文汲指出，它可以跟你的專業結合，比如說你是一個律師，透過手機萬物互聯之後，在執行法律業務的時候，手機就是工具，而且有深層式的AI功能，可以給你邏輯分析，或者決策的建議都可以出來。所以你看到華為系統大整合的情形之下，你覺得蘋果有這個未來嗎？

介文汲直言，蘋果這支手機拿來，功能永遠就是現在的功能，功能沒有增加！將來的華為，變成大一統的一個局面，跟生活的方方面面都結合，手機只是一個終端裝置而已，而且跟其他的終端裝置都互聯。

「所以在華為這個大的系統整合發展來講，你覺得蘋果還有未來嗎？而且你看它現在五年沒有進步！」介文汲強調，華為隨便舉幾個新的功能，衛星電話，請問蘋果那一天會有衛星電話？第二個，星閃的超連結系統，蘋果有嗎？你會發現用華為手機，只要連過的，你只要進入那個環境，「他自動就連在一起了，不需要再透過轉換！」