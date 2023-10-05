新竹一名美眉小瑜（化名）想擁有長期健全穩定的感情，透過網路交友軟體「Tinder」配對，認識竹科大廠擔任工程師的王姓男子，不料，王男只是想找炮友，隱瞞已婚身分，雙方交往發生過4次性行為後，小瑜才驚覺對方已婚。

小瑜指出，因為不喜歡速食愛情，所以想找到真愛，交往前經過多次詢問，想確認王男是否真的是單身，但王男仍隱瞞其已婚身分，營造出單身假象。

小瑜主張，縱使刑法通姦罪現已遭廢除，然與有配偶之人交往、發生性行為，仍有高度可能構成侵害對方配偶權，而遭受到被求償的風險，王男對於早已明確表達，尋求一段穩定健全關係竟不屑一顧，甚至要求不戴保險套與發生不安全性行為。

不僅需要面臨自身道德譴責外，還擔心懷孕承受極大身心壓力，因而需要定期至身心診所看診服藥及心理諮商，向王男提出精神慰撫金賠償60萬元。

法院審理，王男辯稱「Tinder」未限制使用目的，個人資料皆由使用者自行展現，未強制須揭露所有個人資料，小瑜也未將個人資料記載其是否單身或已婚。

王男表示，雖未於個人資料頁面顯示是否已婚，也沒刻意營造單身形象，更未曾再發生性關係前佯稱單身，反而是詢問雙方應如何相處，小瑜多是冷淡回應，且小瑜未曾表示要長久穩定交往，更沒承諾會與我交往，如果認為是否單身屬於深入交往細節，應該明確向我探詢。

法官檢視2人對話，王男：「演戲沒有在演半套的啦！我一開始就已經在演戲了...好啦，我只能說，那個姊姊你太單純了，世界真的很險惡，地球真的很危險，你那個狀況不可能只演一半然後你聽到你是怎樣從中間跳出來...」、小瑜：「演甚麼戲？演戲就是騙人啊！」王男回覆：「對啊，所以一開始就是啊，我已經承認了不是嗎？」

法官審酌，小瑜主張王男故意隱匿已婚，進而發生性關係，侵害其貞操權，依據民法第184條第1項前段、後段、第195條第1項規定，請求王男賠償精神慰撫金有理。日前判決須賠償28萬元，可上訴。

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