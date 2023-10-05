基隆一名罹患有妄想症的黃姓男子，與退休的謝姓女舞蹈老師是鄰居，黃男認為謝女對其下藥（毒氣）長達11年，造成身心極大痛苦而心生不滿，前年（110年）6月8日下午5時許，趁謝女下樓時倒垃圾時，在樓梯間拿菜刀朝謝女頭、頸部猛砍，黃男將謝女壓制在地後持續劈砍雙腳。

黃男行兇後，以小偷入侵為由打電話報警，還聲稱「神經病殺人免死！神經病殺人無罪！」想要以精神疾病為由脫罪，檢警認為黃男是預謀犯案。

法院審理後，黃男因罹患妄想症，導致身心極大痛苦，辨識行為能力顯著減低，依法得予以減輕其刑；但黃男犯案時，拿菜刀攻擊謝女頭頸重要部位，造成其生理、心理有嚴重傷害，黃男犯後還矢口否認犯行，雙方未達成和解，

依犯殺人未遂罪，處有期徒刑8年，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年。

檢方以一審法院去年（111年）9月8日才對黃男精神鑑定，鑑定時間距離案發時間超過1年，對鑑定結果存疑，而一審認定黃男罹患妄想症，適用刑法第19條第2項減刑，檢方認為顯有不當，依法提起上訴。

二審法官審酌，一審法院認定黃男案發後還知道報案，員警到場依照指示接受逮捕，還向在場員警主張「持刀為自我防衛」、「抽血可以驗證自己遭下藥」，製作警詢筆錄時供稱「因我自我防衛，才撥打110請警方到場處理」。

黃男犯案時雖處於精神不佳的柱太，尚能記憶犯案原因及做了什麼事，足見其辨識違法能力、控制能力未達完全喪失，一審綜合判斷並無違誤，並非僅依鑑定結果。

二審法官認，根據理學檢查及術後9個月神經傳導檢查，確認謝女右手正中神經永久傷害，右拇指及食指麻痛，右拇指、食指握力減弱，捏握無力，右手機能嚴重減損，右膝髕骨肌腱損傷，右膝彎曲疼痛等，謝女所受之傷害重大。

二審法官日前駁回檢方及謝男上訴，維持一審原判決。可上訴。