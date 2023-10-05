林郁婷成中華拳擊隊奪金唯一希望。（資料照／中華奧會提供）

中華成棒隊以3連勝之姿闖進超級循環賽。（資料照／鄭任南攝）

中華拳擊隊靠著甘家葳、賴主恩以及陳念琴精彩發揮，進帳2銀1銅，男、女子軟式網球團體賽也各自奪銀，射箭複合弓混團則射下銅牌，總計攻下4銀2銅。雖然金牌數未能推進，但距離後頭泰國依然有2塊金牌差距，中華亞運隊以12金、14銀和20銅排名獎牌榜第6，距離杭州亞運閉幕式剩下4天。

拳擊項目將在5日告一段落，準備在57公斤級金牌戰登場的台灣女將林郁婷，成為中華拳擊隊拿下金牌的唯一希望。林郁婷在東京奧運以世界第一身分出賽，卻敗在菲律賓好手佩特喬（Nesthy Petecio）手下，早早止步16強而淚灑賽場，本屆亞運16強兩人意外重逢，林郁婷順利完成甜美復仇，並一路過關斬將進軍金牌戰，確定將寫下亞運個人最佳成績（2018年雅加達亞運奪銅）。

羽球一姐戴資穎交手巡迴賽從未輸過的日本女將大堀彩，意外以直落2敗下陣來，小戴賽後婉拒受訪，賽後在IG坦言對自己的表現大感失望。戴資穎意外出局，也讓人擔憂是否在香港賽的手傷未癒影響發揮。不過我國一哥周天成、「黃金男雙」李洋／王齊麟及混雙組合葉宏蔚／李佳馨延續戰線並未掉隊，力闖8強賽。

中華成棒以3連勝之姿前進超級循環賽，且主要對手日本、南韓身上都帶著一敗劣勢，若5日交手中國大陸能夠拿下，中華隊晉級金牌戰機率大增，有機會挑戰自2006年杜哈亞運後再度奪金。