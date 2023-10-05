美國F-35匿蹤戰機的開發和採購成本，即將打破自己的世界最昂貴武器紀錄，飆升到4380億美元（約台幣14.2兆元）。而共軍也有殲-20匿蹤戰機，導致美方賣我IRST紅外線偵蒐追蹤莢艙的軍購議題。前空軍副司令張延廷4日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，紅外線能抓到熱量，但不知道距離，所以要有兩架交叉比對才能抓到匿蹤。另外一個是X-Band強力雷達電磁波，但使用上好像整天都在照X光，對人體不舒服，有待技術突破。

張延廷提到，美國不是要賣給我們IRST紅外線偵蒐追蹤莢艙？這個莢艙很貴！還要搭配雷達，例如雷達沒有發現它，但是熱發現了，因為熱都會向上，抓到有了，雷達還要去換算：這個可能就是匿蹤！

「但是紅外線有個缺點：不知道距離！」張延廷指出，因為雷達有回波，紅外線發現到可是不知道有多遠，那很簡單：我要有兩架！我兩架一交叉比對、三角定位，所以要duoble雙倍。所以要去抓那個匿蹤戰機，沒有那麼簡單！

張延廷表示，另外一個是X-Band（波段雷達探測感測模組），就是8000兆赫到1萬2000兆赫的強力雷達電磁波，在地面上的，可不可以去抓得到它？但是這個雷達電磁波那麼強，人會不舒服，照了就好像你一直在照X光！一天照個一張兩張就算了，你一天照個一萬張怎麼辦？

「有沒有可能抓到？有可能！本來只是一張影印紙大小，現在變成一張報紙，我看到了！」張延廷強調，機首、機身、機腹這一段它可以匿蹤，後面不能匿蹤，匿蹤比較短板是在後面，因為後面有發動機。用強波雷達的時候，前面抓不到，但是後面發動機被抓到了，全開報紙那麼大。

張延廷直言，這要看技術上的突破，這個突破是時間的問題。