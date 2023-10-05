解放軍已多次加入繞台威嚇行動的殲-16戰機，日前首次公開攜帶有中國版「魚叉」空射導彈之稱的AFK-088C增程型空對地導彈，展現對地下隱蔽目標的高打擊精度摧毀能力。由於我國國軍聯合作戰指揮中心（俗稱衡山指揮所）為地下軍事基地，大陸公開該影片再次被視為對台最直接的武力威嚇。退役少將栗正傑指出，現在飛彈打得很準，還有能鑽地的炸彈，衡山指揮所已經全民皆知，如果沒有備案，戰時存活是個大問題。

「我每次看到大直橋就覺得很好笑，那個造型，就好像指導你怎麼直搗衡山指揮所！」栗正傑4日在《頭條開講》節目表示，這對我們來講是很諷刺的一件事情，尤其現在衡山指揮所幾乎全民皆知，還有什麼保密性可言？當然相信抗彈鋼板大門，可以抵擋住所有飛彈。

栗正傑提到，其實現在的武器很進步，而且很精準，美軍在波灣戰爭時為了打伊拉克，伊拉克有一個碉堡，他知道美軍的飛彈很準，他在碉堡外面再建一個碉堡。結果美軍那個飛彈有多準？他第一顆飛彈先把你第一層碉堡打一個洞，第二枚飛彈再從這個洞鑽進去，打你第二層碉堡！

栗正傑指出，尤其是B-52轟炸機帶著鑽地炸彈，他會鑽到地底下再爆炸。雖然說藏於九地之下，可是如果地點已經全民皆知，當然也有備案，比如說到雪山隧道或什麼地方去，國軍有這些備案，不方便多講。但一個指揮所不是說躲到裡面就好，必須要有通訊電子，或指揮管制。

「你必須要指揮到陸海空三軍，甚至艦艇你都必須要指揮到，你才能構成指揮所！」栗正傑強調，我們現在有沒有預備指揮所的準備？不敢多說，希望是有，不然衡山指揮所戰時能不能存活，是很大的一個問題！