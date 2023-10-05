中央氣象署小犬颱風警報記者會

小犬颱風掃過蘭嶼，吹出打破紀錄的最強陣風，氣象署表示，目前小犬颱風強度略為增強，屬中度颱風上限，暴風半徑範圍仍維持250公里，4日觀測最大陣風，蘭嶼17級+，綠島13級，澎湖東吉、台中至高雄也有11級，4日深夜至5日清晨，是小犬颱風影響台灣最劇烈的時期。

氣象署預報員表示，小犬颱風近中心強風區域已影響蘭嶼、綠島，蘭嶼陣風觀測到17級以上強陣風，「每秒95.2公尺」的風速已打破紀錄，隨著颱風接近台灣陸地，不排除對台東南段及恆春半島一帶，提前發布強風告警即時訊息。

4日深夜至5日清晨風力預測，台東、恆春半島最大陣風有13-14級，5日上午南部風勢將明顯增大，南高屏地區會出現9-10級陣風，澎湖連江也有10級左右陣風，下午東部風力將轉為9-10級陣風。

氣象署持續發布豪雨特報，未來24小時雨量預測，台東、屏東山區有500毫米以上，是超大豪雨等級降雨，花蓮有大豪雨等級降雨，北部、中部、南部山區也有局部大雨及豪雨。

氣象署預報員提醒，小犬颱風眼牆結構厚實，接近台灣陸地後路徑仍有不確定性，尚未碰觸陸地前，強度都不會減弱，預估深夜至明晨，台東南段與恆春半島將會受到超強陣風侵襲。