歐盟執委會3日提出先進半導體、生物科技、人工智慧、量子科技等四大最敏感且急迫科技，盼優先取得成員國共識以評估風險及因應。這被認為針對中國大陸的科技突破要進行限制。前海軍艦長呂禮詩強調，大陸進入量子科技非常早，軍規晶片也是成熟製程而非先進製程，所以限制效果不大。有人說華為晶片其實是14奈米，但這才可怕，他透過特殊技術提升至5奈米水準，等未來到達7奈米，就可能做出3奈米、2奈米水準。

呂禮詩4日在《新聞大白話》節目提到，歐洲執委會也針對最敏感的四個領域，他沒有說哪個國家，但大家都知道，他就是要對大陸進行限制。哪四個領域？第一，先進半導體，第二。生物科技，第三，人工智慧，第四，量子科技。

「量子科技，對不起，大陸進入這個領域非常早！因為我讀過很多他們的論文。」呂禮詩指出，從這些論文來看的話，事實上，軍方所使用的這種軍規的晶片，都不是我們講的先進製程，而是成熟製程！所以你現在怎麼樣限制，效用並不大。

呂禮詩表示，其實後面還有六個領域，就是網路安全、監測科技、太空科技、能源，以及機器人等部分。想一想，現在最大的超級工廠，特斯拉的工廠在哪裡？在上海！他也大量引進機器人來製造，所以未來你要管制大陸，也不會成功！

「太空科技，馬上太空一號實驗室也不能用了，唯一可以用的，就是中國的實驗艙。」呂禮詩強調，所以這樣子的管制，事實上效用並不大。而且現在日本的電子研究公司說，其實這次華為手機使用的晶片，不是7奈米而是14奈米，大家覺得14奈米比較爛？「沒有，這更可怕！」因為他把14奈米透過特殊的技術之後，就可以提升到5奈米的水準！

呂禮詩直言，那未來如果他到達7奈米的時候呢？他透過類似的手法，是不是可以進步到3奈米、2奈米？所以這種特殊技術，其實才是最可怕的！