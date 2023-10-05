小犬颱風來襲，宜蘭縣頭城鎮台2線濱海公路因海浪將碎木、碎石拍打上岸，1名小客車駕駛在4日晚間9時許行經時，因閃避不及發生碰撞，該路段目前由警方協助交通疏導，並由公路局工務人員清理中。

發生事故的路段在台2線129.8公里處，當時蘇姓男子駕駛小客車往北行駛，驚見路上的碎木、碎石時，已經閃避不及，警方獲報後，蘇男酒測值為0，不過蘇男以受損輕微為由，婉拒警方處理。

事故現場正由礁溪警分局協助交通疏導，並由公路局人員清理中，警方也提醒用路人行經該路段時請小心駕駛。