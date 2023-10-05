我國防部4日偵獲中共各型機共29架次出海活動，其中有1架次「攻擊2型無人機」首次逾越海峽中線，而「攻擊2型無人機」又稱「翼龍2無人機」，是大陸所研製偵查打擊一體化多用途無人機。前空軍副司令張延廷4日在《盧秀芳辣晚報》提出警告：東沙島已經變成對方常態性控領的空域。

「翼龍-2他也有來，在北邊。現在來的是翼龍-2改成攻擊-2，沒有來的是無偵-7跟無偵-8！」張延廷表示，無偵-8是火箭發動，能飛到10萬英呎的！那飛彈可能打不到，太快、太高了！無偵-8不是噴射發動機，是火箭發動機，火箭發動機是不用氧氣的，自備氧氣，比我們飛彈還快。

張延廷提到，東沙島是戰略要地，潛艦要進出的，地緣位置非常重要，他北邊是台灣海峽，東邊是巴士海峽，南邊是南海，剛好匯聚在東沙島。這個攻擊-2就在東沙島的北邊，好近！換句話說，東沙島已經變成他常態性控領的空域。

主持人盧秀芳問，他的打擊能力強嗎？「他可以帶12顆雷射導引彈」張延廷指出，一般應該掛傳統炸彈，但是傳統炸彈以現在戰術價值而言，逐漸降低，會被雷射導引彈取代；攻擊-2下面有掛三個鏡頭，一個是紅外線鏡頭，另外一個是電子光學鏡頭，旁邊還有一個雷射導引鏡頭。張延廷說，其雷射導引定位在那邊，雷射導引彈一發射，跟著雷射就去了！最重要是它留空時間很久，最長可以掛在空中32個小時！

張延廷強調，BZK-005可以掛40個小時，但是BZK-005屬於偵查，不太在下面去做武器掛載，但是攻擊-2，他是偵、打一體！

「但是我判斷昨天(3日)來的，沒有掛彈，它上面的是偵蒐裝備。真的要打仗的時候，下面就掛起來！」張延廷直言，雷達看得到有無人機，但是看不到它下面有沒有掛彈。