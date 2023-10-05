中華3對3男籃代表隊拿下亞運金牌。（中央社）

許皓鋐奪下亞運圍棋男子個人賽金牌。（中央社）

圍棋等杭州亞運選手們4日晚間搭機返台，男子3對3籃球金牌選手們開心高喊「我們拿金牌回國了」；另外，男子滑輪溜冰選手黃玉霖致詞時則希望，亞運金牌能帶給台灣很多正能量。

杭州亞運台灣隊電競、圍棋、桌球、輕艇、滑輪溜冰、男女籃、女壘等選手和教練，4日晚間9時32分搭乘長榮航空班機BR757返抵桃園國際機場。

拿下金牌的台灣棋手許皓鋐返台致詞表示，他覺得自己很幸運，也感謝很多支持圍棋的人、國家訓練中心以及體育署等單位，感覺自己沒有辜負大家的期待，也希望大家可以持續關注圍棋以及其他更多在圍棋上努力的選手。

至於拿下2面銅牌的台灣桌球，林昀儒說，他覺得在亞運的總體的表現自己還算可以，接下來還有很多比賽，他會好好準備。

拿下男子3對3籃球金牌的選手們指出，這一路走來跌跌撞撞，隊員間的磨合也很辛苦，但這一切都是值得的，「我們拿金牌回國了」，感謝大家的支持。

在男子滑輪溜冰3000公尺接力賽靠著劈腿延伸的「黃金左腳」率先壓線、逆轉奪金黃玉霖說，這面金牌很不容易，因為隊員們已經努力了2年，反反覆覆在訓練接力的默契，最後一起合作壓線贏得金牌，希望這面金牌能帶給台灣很多正能量，比賽時一心只想要拿第一名，但當時對手的身體在他的前方，最後階段，就是拚到底、不要放棄。

在亞運輕艇靜水競速項目1000公尺單人划槳摘下台灣史上首金的賴冠傑說，這幾年跌跌撞撞走過來一路都很不容易，感謝老師、輕艇協會、體育署等單位的幫忙，未來也會持續前進。（編輯：陳正健）1121005