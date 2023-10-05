小犬颱風逼近，暴風圈已經觸陸，帶來狂風暴雨，台中也傳出災情，一棵約4層樓高的大樹倒塌，阻斷整條馬路，路邊一輛轎車遭受波及，另外新光三越的大門也被狂風吹破，光是今（4日）就有超過200件災情通報，讓人不得不重視颱風的威力和影響。

位於台中市北區崇德路一段、省三國小對面的一棵榕樹，傍晚將近6點時瞬間倒塌，造成交通阻礙，整條馬路單向全面封閉，一度傳出有民眾受傷，但警消搜救後，確認沒有人受困受傷，但有一輛轎車被壓損。

警方當下通知建設局養工處，派員前來排除障礙物，後續將通知車主到場確認車損情形。因為適逢下班車潮，設置封鎖線及交通錐，封閉崇德路一段往北部分路段（健行路至梅亭街），並派遣多名員警在場交通疏導。

新光三越的大門玻璃破裂。（圖／翻攝自記者爆料網）

截至今天傍晚5點為止，台中境內收到超過200件災情通報，路樹倒塌就有125件，還有廣告招牌掉落等。有騎士因為壓到路面樹枝自摔，導致手腳擦傷、眉頭撕裂傷，還有騎士被鐵捲門壓傷，所幸都無大礙。而百貨公司新光三越的大門也被吹破，館方證實是大門內側玻璃門碎裂，幸好無人受傷，已緊急維修中。

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