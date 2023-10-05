一名人妻抱怨，丈夫從小就和小姑住在一起，後來女方結婚搬出去住，仍有家中鑰匙可以隨時進出，但因小姑與她碰面，卻連招呼也不打，讓她心中不是滋味，「我真的超想換鎖，可是老公不同意。」不料，其他網友見到1點罵翻，直呼「乞丐趕廟公」。

人妻在Dcard發文表示，目前的住處已被公公過戶給丈夫，公婆則在外縣市另外買房，但因小姑與丈夫從小住在一起，後來即使女方搬出去住，仍有鑰匙可以隨時進出，且在家中還有一個房間是給小姑放置個人物品，雖有拜託丈夫告知小姑盡快搬走家中物品，小姑卻是愛理不理。

根據上傳的對話截圖可見，人妻詢問「我老公有跟妳說，請妳把東西搬去新家？因為那個房間我們另有用途」，小姑僅稱「喔」。人妻又說，「上禮拜五妳有來？我回家看到電燈沒關」，小姑再次簡短表示「有」、「知道了」，人妻相當無奈，只好回應一個貼圖結束對話。

人妻曝光對話紀錄，覺得小姑很沒禮貌。（圖／翻攝自Dcard）

事後人妻對此不滿，直呼「我也算長輩，妳東西放我家，沒收租金」，並指小姑已和丈夫不常聯絡，卻很常在她和丈夫上班期間回家，某次姑嫂倆剛好碰面，卻見對方卻連個招呼也不打，讓她心中不是滋味，「我真的超想換鎖，可是老公不同意，有人家裡也有這種『毒姑』嗎？」

人妻心中不是滋味，本想換鎖但被丈夫阻止。（圖／翻攝自Dcard）

不料，人妻討拍不成，反被網友怒嗆「大嫂是同輩，除非妳是後媽」、「這間房子妳出多少錢？沒出錢就閉嘴」、「我覺得她不是『毒姑』，妳才是那個『毒嫂』吧」、「回到自己從小住到大的房子，去自己從小住到大的房間拿東西就被說佔用，小姑好可憐」、「乞丐趕廟公」、「妳有好好跟人家溝通嗎？跟小姑說一下她如果突然過來，妳會來不及穿衣服，我相信應該會比較好。妳歡迎她，她也尊重妳，而不是說人家佔用房間，要把人家趕出去」。

人妻回應網友抨擊。（圖／翻攝自Dcard）

不過，也有網友表示「小姑這種狀況真的會讓人很不舒服，而且老公都叫小姑把東西搬出去了」、「來是可以，不過有鑰匙我覺得蠻可怕，一個長期不一起住，也很少聯絡的人，突然來家裡拿個東西，萬一有什麼物件不見怎麼辦？好歹來之前也要說一聲吧」、「看妳老公怎麼表示吧，妳老公蠻難做人，老婆跟姊妹感情不合」。

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