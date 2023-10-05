英國有對新婚夫婦於8月底結婚，未料舉行婚宴的餐廳老闆，於隔天準備收取費用時，夫婦倆竟突然人間蒸發，老闆向警方報案，發現這對夫婦在婚宴結束後趕緊落跑，馬上飛往德國度蜜月，老闆至今還找不到人，也瞬間損失了7000英鎊（約27萬台幣)。

據《太陽報》報導，英國有名40歲的建築承包商與25歲的德國妻子，於8月底在羅馬東南部結婚，隨後也在當地的餐廳宴請了80名客人，但到隔天當餐廳老闆準備向夫婦收取費用時，2人卻不見蹤影，突然人間蒸發。

據悉，老闆曾試圖打電話給新郎，但都沒有聯繫到，隨後他也試著想找到新郎的父母，但也沒有結果，他甚至去了這對夫婦的住家，但鄰居卻說自婚禮後，就沒有見到這對新婚夫婦了。

老闆也決定向警方報案，竟發現這對夫婦在婚宴結束後趕緊落跑，馬上飛往德國度蜜月，老闆也無奈的說，這對夫婦已支付了部分訂金，並同意在婚禮後支付約7000英鎊（約27萬台幣)的帳單，甚至在婚宴當晚他還與新郎確認過，新郎握了他的手，信誓旦旦的說會付款。

老闆表示，若是這筆錢沒拿回來，可能會讓餐廳破產倒閉，而他現在也已經聘請律師來處理此事，但他也說等這對夫婦付款後，他很樂意能快點和解，但在付清前，他也不會給他們寧靜的生活。

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