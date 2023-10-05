位於美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的摩根州立大學（Morgan State University），當地時間3日晚間傳出槍響，造成包括4名在校生在內，至少4男1女中彈。警方表示，目前尚未確定犯嫌身分，詳細案件經過仍待釐清。

根據《太陽報》報導，現場影片顯示，多輛警消車輛包圍學生宿舍大樓，建物上方還有一扇窗戶的玻璃疑似遭到擊碎。摩根州立大學官網對此發布通知，「請遠離瑟古德馬紹爾大廳（ThurgoodMarshall Hall）以及Murphy Fine藝術中心，立刻就地避難。」

一名在校人士表示，當時他在校園停車場聽到槍響與玻璃碎裂的聲音。警方指出，目前至少4男1女中彈，其中包括4名在校生，年齡都在18歲至22歲之間，但未確定犯嫌身分，尚不清楚槍手是否與該大學有關，詳細案發經過仍待釐清。

摩根州立大學午夜12時30分取消就地避難指令，警方在此之前正在瑟古德馬歇爾大廳 (Thurgood Marshall Hall) 逐一搜查可疑分子，以致學生不得不被限制自由數個小時。巴爾的摩議員瑞安多爾西 (Ryan Dorsey) 在社群平台X（原稱Twitter）透露，「據信有3名槍手向人群開槍，目前無人被捕。」另外，也有官員指出，事發當天該校才剛舉行返校加冕典禮（Homecoming Coronation）。

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