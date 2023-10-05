據《docnhanh》報導，這名人妻透露，婆婆在老公小時候就因為車禍去世，因此公公再娶，生了一對兒女，但好景不常，老公時常遭到繼母的無理責罵和挨打，在家裡從沒有被當作兒子對待過，整天被當傭人使喚跑腿，童年相當悲慘；而岳父漠不關心，再加上老公個性封閉，總是獨來獨往，從不對人吐露心事，求學時期對繼母很不滿意，毅然決然輟學去打工，之後便很少回家。

直到長大，老公好不容易結婚，卻還要借錢籌備婚禮，繼母依然故我，一副自己是家裡最有權力的人的姿態，就連人妻嫁進去也常被羞辱，三不五時被提醒在「家裡的地位」，孩子出生時，繼母連一句關心也沒有，全是靠農村娘家的媽媽幫忙。

婆婆完全不關心，一切都是娘家媽媽幫忙。（示意圖／翻攝自photoAC）

人妻表示，媽媽一開始過來同住的時候，她和老公變得沒有私人空間，但老公因此改變，會打理家裡的一切事物，也和媽媽聊了很多，「他多次告訴我，說他繼母年紀大了，照顧孩子有困難，所以他不想讓繼母為了做飯洗衣操心」，看到老公不同以往，讓她內心非常感動。

2年以來，人妻從未見過媽媽對老公有任何不滿，老公表現也不再那麼彆扭，2人的關係還算融洽。直到最近孩子開始上學，媽媽才決定回家，其實她不想讓媽媽回家，「因為她一個人住，但她已經下定決心了，我也不想勉強」。不過，最讓她意外的是，當老公得知媽媽要離開，顯得很難過，在準備行李上車時，竟淚流滿面。

老公感謝人妻的媽媽，一直以來對他們的幫助，把他當成親生孩子一樣疼愛，也讓老公了解到什麼是母愛，「這是自從我媽媽過世那天以來，我從未擁有過的東西」，雙方都感動落淚，而人妻為自己有這樣一個懂事的老公感到幸福。

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