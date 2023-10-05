非洲國家肯亞西部傳出有多名學生染上奇怪的疾病，導致四肢癱瘓，陸續住院，至少有62名學生出現手臂和腿部癱瘓症狀，當地的醫療設施也因為患者數量不堪負荷。

肯亞西部一所女子學校驚傳有神秘疾病蔓延，多名學生出現四肢癱瘓狀況。（圖／翻攝自推特）

根據《NTV Kenya》等媒體報導，肯亞西部的卡卡梅加（Kakamega）一所女子中學，至少有62名學生在一天內發生手臂和腿部癱瘓的情況，根據這些四肢出現癱瘓的學生表示，儘管他們沒有感到疼痛感，但因為關節無力，導致他們無法站立，現在全都住院治療。

據卡卡梅加縣總醫院一位不願具名的護士表示，「對這所中學的學生進行初步檢查後發現，他們的腿患有一種奇怪的疾病，導致電解質失衡，甚至癱瘓」，不過也因為患者人數過多，造成醫療設施不堪重負。

另外，報導也指出，肯亞在當地4月就曾發生過類似狀況，有5百多名學生入院治療，2學生、1老師不治；醫院對學生進行初步檢查後發現僅稱，他們的腿患有一種神秘疾病，導致他們的腿癱瘓，原因也是「電解質失衡」，根據醫療人員表示，若有嚴重腹瀉或過度出汗都會導致電解質升高，目前肯亞官方仍在釐清這起神秘疾病的肇因。

肯亞西部一所女子學校驚傳有神秘疾病蔓延，多名學生出現四肢癱瘓狀況。（圖／翻攝自推特）

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