大陸正值十一連假，很多年輕人變成「吃席特種兵」，有人在8天假期內要趕7場婚禮。事實上，每年十一假期都是對岸婚禮的「高發期」，但今年似乎格外多。據悉，不少人考慮到明年（2024年）是「寡婦年」，習俗上不適合結婚嫁娶，於是就有了個說法「要結就要今年結，不然可就排到後年去了」。

《大皖新聞》報導，所謂的「寡婦年」又叫「無春年」，指一年當中沒有「立春」的年份。起初人們只是把沒有「立春」的年份稱為「無春年」或「寡年」，後來有人又根據「寡」字，演繹出了「寡婦年」，才讓「無春年」變了味。

農曆是以月亮的圓缺變化周期計算時間，一個月約29.53天，一年是354天或355天，平均比根據太陽活動計算的陽曆（365天或366天）少11天。為了和陽曆「找齊」，會在19個農曆年中加入7個「閏月」，補齊兩者相差的209天。

但有閏月的年份，一年就是13個月384天，遠遠超出2個立春之間的跨度，即一個回歸年的365.2422天，於是有些年份的「立春」會被相鄰的閏年「私吞」，也就成了「無春」年；而2024年的立春就是被2023年「借走」。

報導指出，所謂的「無春」年在農曆很常見，基本每2、3年就有一次，比如2000年龍年、2002年馬年、2005年雞年、2008年鼠年、2010年虎年、2013年蛇年、2016年猴年、2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是無春年。

與無春年對應的，則是搶走立春的閏年，又稱「兩頭春」。古人認為「春」、「閏」代表萬物新生、生長繁衍。在立春之年結婚能夠幸福長久、好事成雙、子孫綿延。不過，民間也有人認為「春」代表桃花，2次立春意味「第二春」或「梅開二度」，如果在這樣的年份結婚，婚姻會不穩定，很可能會離婚。

值得注意的是，在20世紀的100年中，兩頭春的「桃花年」有37次、「無春年」也有37次，假如2種年份都不宜結婚，這100年中就只有26年可以結婚。由此可見，沒有適合結婚的年份，只有適合結婚的人選和足夠堅定的感情基礎，只要2人相互信任，有共同的生活理想和目標，在任何年份都可以結婚。

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