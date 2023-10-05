美國西雅圖（Seattle）一名男子，2年前突然心臟病發，不過當醫護人員到場後，卻發現該地址被列入黑名單，遲遲不進屋內進行救治，導致男子未能及時治療身亡。而後續經過調查發現，被列入黑名單的其實是上一位租客，最終當局支付186萬美元（約新台幣6028萬元）與對方家屬和解。

根據《美聯社》報導，美國西雅圖一名48歲男子威廉（William Yurek）2021年在家中突然心臟病發。當時他的13歲兒子立即報警求助，不過當醫護人員到場後，卻發現該地址被列入黑名單中。

而當時醫護人員被通知，需要等到警方當場後，才可進入屋內救援，於是一群人便在門外乾等。隨後13歲兒子因遲遲等不到救援再次撥打電話求助，但儘管醫護人員已在門外等待，仍告知對方還在前往救援的路上。

最後醫護人員決定在沒有警察的狀況下進屋，為威廉進行治療，不過最終仍因為未能及時救治，仍被宣告身亡。後續經過調查才發現，原來該地址會被列入黑名單，是因為前一名住客的關係，而威廉已經搬進該房屋好幾年，名單卻遲遲沒有更新，讓家屬氣憤提告，在經過2年的官司後，最終獲得當局支付186萬美元的和解金。

事後威廉的家庭律師馬克（Mark Lindquist）表示，家屬非常感謝醫護人員願意打破規定，盡全力救人。不過他也透露，「醫師稱若未延誤治療，尤雷克有25％機率可以存活，因此家屬希望市政府承擔責任，如今終於如願以償。」

對此，西雅圖市檢察官辦公室發言人蒂姆（Tim Robinson）表示，該市已經修改了警告說明的操作指南，指出被列入黑名單者會在365天過後過期，之後將會重新進行審查和更新。

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