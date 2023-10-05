2024巴黎奧運距今還有近300天，相較夏季房價相比，當地住宿費用竟已翻漲3.5倍，若是要在巴黎3星級飯店住上一晚，恐怕要花費超過2萬台幣。

根據Google公開報數據導，明年在奧運期間若想在巴黎三星級飯店待上一晚，恐怕要花685美元（約新台幣2.2萬元），往年夏季住宿僅需178美元（約新台幣5771元）。

而通常僅需266美元（約新台幣8564元）的四星級飯店，現在更高達953美元（約新台幣3萬元）。不過五星級飯店漲幅相對較小，往年7月份一晚約625美元（約新台幣2萬元），目前則漲至1607美元（約新台幣5.2萬元）。

明年奧運期間巴黎預計接待逾1100萬名觀光客，其中約330萬人將來自海外或是巴黎以外地區，有大量住宿需求；巴黎觀光局發言人則表示，大巴黎地區每天可提供約28萬間住宿。

儘管飯店房價以翻倍漲價，根據法國旅遊市場研究公司MKG Group數據說明，奧運期間的巴黎訂房率已達45％，相較過去僅有3％的房間會被提早至1年預訂。

智遊網集團（Expedia Group Inc.）CEO帕納約蒂斯（Vanguelis Panayotis）表示有些飯店將會保留一部分房間，於開幕後再以更高價格出售給觀光客，以彌補幾年前因為與奧運官員協商出的過低房價，且在未考慮通膨下，導致自己吃虧的損失。

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