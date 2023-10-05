墨西哥錫納羅亞販毒集團是世界上最大的販毒集團之一，儘管前領導人兼創辦人古茲曼已遭到逮捕，但販毒集團仍持續運作。而日前卻傳出，人稱「El 22」的毒梟老大，9月在一間私人診所遭槍手暗殺身亡，沒想到事後才發現，該槍手受雇於錫納羅亞販毒集團，由於認不得老大長相，將他誤殺。而槍手在得知此事後，知道自己犯下致命錯誤，當場開槍自殺。

根據《每日星報》報導，一名受雇錫納羅亞販毒集團的槍手，效忠於古茲曼之子「小矮子」。而在上個月28日晚間，他前往庫利亞坎（Culiacán）的一家私人診所，看守一名正在接受治療的男子。

沒想到，當時錫納羅亞販毒集團的其中一名毒梟老大「El 22」，持著武裝進到診所內準備支付該名男子的手術費用時。槍手卻因為不知道老大長相，將對方誤認為是敵人，2人隨即展開槍戰，造成老大El 22及診所醫生等共4人身亡，而他則是在槍戰中受傷需要立即接受治療。

事後，槍手才得知原來自己誤殺了老大，而他也在深知自己犯下致命錯誤後，當場舉槍自盡，避免自己受到販毒集團為他準備的任何嚴重的懲罰。

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