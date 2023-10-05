氣象署針對13縣市發布豪雨特報，其中北市山區、花東與恆春半島為大豪雨等級。(圖／氣象署)

今(5日)雨勢最猛烈，氣象署預估花東地區日累積雨量將會在500毫米以上。(圖／氣象署)

中度颱風小犬中心目前位在鵝鑾鼻東方20公里海面上，即將登陸恆春半島，氣象署5日凌晨也針對全台13縣市發布豪大雨特報，其中花東地區與恆春半島為大豪雨等級，有淹水可能。

小犬七級風暴風半徑250公里，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，目前強度仍為中颱上限，以每小時10公里速度向西前進，颱風過去3小時中心近似滯留打轉，預估再過不久就會登陸恆春半島。

大豪雨：台北市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣

豪雨：台北市、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島

＊大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市、宜蘭縣

氣象署表示，花蓮縣、臺東縣、恆春半島地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、屏東縣地區及宜蘭縣、新北市、桃園市、台中市(雪山山區)、高雄市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、基隆至桃園、高雄地區及新竹至臺中山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。

氣象粉專台灣颱風論壇表示，昨天創下歷史最高陣風95.2m/s的蘭嶼仍在眼牆中，而恆春則是即將面臨眼牆橫掃，但小犬路徑又比之前預估的往南偏，中心甚至快比恆春還南邊，且有持續放慢的跡象，直言若繼續卡在這邊絕非好事，「希望哪邊有肉泥可以把它引開」。