大陸一名社群平台用戶3日遭指利用短影音幫忙「徵婚」，雖有強調其屬「正規婚姻介紹所」，並稱「過來一個成功一個」，但因推薦個案包括許多身心障礙女子，因此遭疑拐賣人口。當地派出所表示，將會對此展開調查，呼籲民眾不要輕信此類消息。

根據陸媒《新浪新聞》報導，雲南省紅河州一名網友，因在某短影音平台發現有直播主在為21歲的女子徵婚，明示「彩禮人民幣18.8萬元（下同，約新台幣84.4萬元）」，並指對方出身農村、只有8成智商，「聽話、能夠踏實過日子，看上的趕緊聯繫。」

之後網友點進直播主的社群平台首頁，發現內容含有大量徵婚訊息，且在推薦的個案當中，也有不少身心障礙女子。直播主對此強調，平台介紹的女子大多來自雲南省，若有客戶想要越南來的也行，「我們這邊每天都有男孩子過來，每個人的彩禮都不一樣，正常的女孩子都在15萬元（約新台幣67.3萬元）以上，最低也得10多萬元（約新台幣44.9萬元）。我們都是一對一服務，過來一個成功一個，我們要拿2萬元（約新台幣8.9萬元）的服務費，一個星期以內，領好證把老婆帶回去。」

另外，針對婚介個案為何包括身障人士，直播主強調，「我們是正規的婚介，所有的程序都是正規程序，必須見到父母，我們證邊還有律師弄的合約。」不過，當地警方回應，將會進一步展開調查，建議民眾不要輕信此類消息。

消息一出引發熱議，其他網友相繼直呼「輕一點，可以說是博眼球。重一點，涉嫌拐賣人口」、「這就不叫聘禮，這是買賣人口」、「這不是明擺著騙人、騙錢嗎？支持嚴查嚴懲不貸」、「智力障礙怎能理解並且自願結婚？這不就是明目張膽販賣人口」、「正規婚友社？這明顯就是不完全行為能力的人，你有什麼權利這樣做」。

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