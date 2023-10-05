中度颱風小犬在蘭嶼帶來破紀錄的17級強陣風（17級為最頂分級），氣象署3個風速計「全數陣亡」。小犬今晨登陸恆春半島，受地形影響，加上導引氣流不明顯，颱風移動速度有放慢現象，今強風豪雨將襲擊台灣一整天。北北基桃4縣市成為唯一沒放颱風假的生活圈，根據最新資料，大台北今午可能有8級強陣風，伴隨不定時強降雨，提醒民眾當心！

小犬今晨5點位置，在鵝鑾鼻東方約30公里海面上，以每小時10公里速度向西行進，近中心最大風速每秒48公尺（相當於15級風）、瞬間最大陣風每秒58公尺（相當於17級風），7級風平均暴風半徑250公里。

這個前身稱「天秤」的兇猛颱風，2012年重創蘭嶼；今年雖改名，仍在蘭嶼吹出恐怖狂風，「每秒95.2公尺的破表風速」。小犬登陸恆春半島後，部分氣象專家認為，它也會為台灣本島帶來17級強陣風，中心通過的地區，要嚴加戒備！

小犬預估中午前後出海，由於移動速度減緩，今天一整天影響全台灣。北北基桃雖然距離颱風中心遠，不過自昨夜起已有瞬間強降雨發生，氣象署持續發布豪雨特報，其中台北市士林、北投一帶已列大豪雨，新北、桃園山區也有豪雨。

值得注意的是，小犬挾狂風來襲，登陸點附近的恆春半島、台東南端等地，恐怕有16至17級陣風；加上東北風共乘，大台北今天也會有8級左右陣風，整個北台灣更要提防間歇大雨。