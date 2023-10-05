2024年總統與立委選舉腳步愈來愈近，法務部為因應選舉期間不法的情事發生，宣布大幅提高這次檢舉賄選獎金，而各地檢署也如火如荼舉辦反賄選宣導，鼓勵民眾踴躍檢舉。有檢舉人卻出面抱怨，他在2022年檢舉六都中某名議員候選人賄選，現在對方都已經遭到檢方起訴，結果他卻連一毛都沒領到，質疑政府空口白話，不具威信。

法務部最高檢察署在29日表示，為提升選舉查賄成果，公布抽樣近3屆選舉中檢舉賄選獎金的檢舉人去識別化資料分析，發現檢舉人集中於41至60歲，教育程度以高中畢肄業為最多；同時公布新制定的高額獎金，檢舉選舉賭盤最高新台幣500萬元獎金，檢舉境外勢力最高2000萬元。不過，檢方一方面努力宣導高額檢舉獎金，期盼藉此鼓勵民眾檢舉，然而實際執行的效率卻遭到質疑，特別是發放獎金的效率低落頗受非議，恐招致反效果。

法務部與各地檢署近日積極宣導反賄選。圖為法務部長蔡清祥（左6）、嘉義地檢署檢察長陳松吉（右5）上個月偕檢、警、調、廉各單位出席宣導活動。（圖／報系資料照）

「我覺得獎金發放過於緩慢，從我自己案例與每一年度的發放金額來看，成立的賄選個案不少，實際發放獎金案件卻不多，實在不符合比例。」一位舉發某六都議員候選人賄選的檢舉人說，被他檢舉的候選人已在今年初遭到檢方起訴賄選，但自己的獎金卻一直沒有下文，他向當初檢舉的單位詢問了3次，對方總是回答，因為檢舉的案件太多，尤其發生在六都的案件案情錯綜複雜，而法務部的承辦人員只有一人，導致案件處理「塞車」。他說，因為效率不彰或人手不足，讓這項矯正破壞民主的獎金制度美意盡失，實在很可惜。

這位檢舉人說，地方勢力錯綜複雜，出面檢舉這些地方勢力，民眾自己已肩負著人身安危，大家都怕被報復，要出面需要很大的勇氣。他說，選舉期間，法務部的各級單位，宣導時都說得非常好聽，還說檢舉快速可以當作領年終、加快速度辦理等等，現在看來所謂的領年終，恐怕是領隔年的年終，與當初宣導的完全不一樣。

他說，因為擔心被發現是吹哨者，他也不敢大張旗鼓的四處詢問獎金發放進度，深怕被報復，下一場選舉活動已經開始，他至今卻還沒收到檢舉獎金，質疑政府說話不算話。「若政府不能讓人民信任，那麼往後賄選案會更難抓到。呼籲政府，要取信於民就是要說到做到，檢舉制度才能在2024大選發揮效用，抓出選舉蟑螂。」

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