根據法務部最高檢察署統計，2022年九合一選舉共受理了6858件賄選案，其中成功起訴1353件、緩起訴102件，可謂成果豐碩；不過，雖然法務部、高檢署及各地檢察署大力宣導提供檢舉獎金，鼓勵民眾在接下來的總統、立委選舉中檢舉賄選，但上次的九合一選舉結束已近一年，至今獎金的發放件數僅有312件，還有一大票檢舉人未收到檢舉獎金。

根據法務部《鼓勵檢舉賄選要點》規定，檢舉總統、副總統候選人賄選者，每一檢舉案件給與獎金新台幣1500萬元；立法委員或直轄市市長候選人、立法院正、副院長或直轄市議會正副議長候選人賄選，每一檢舉案件給與獎金新台幣1000萬元；直轄市議員、縣（市）長候選人賄選者，每一檢舉案件給與獎金新台幣500萬元；縣（市）議員候選人賄選者，每一檢舉案件給與獎金新台幣200萬元；里長及其他樁腳則為50萬元。被檢舉人遭起訴後，將核發4分之1的獎金、一審判決有罪再發4分之1，等到判決定讞，就可領完剩下的2分1獎金。法務部今年進一步將單純的「查賄」擴大到「妨害選舉」層面，並且修訂為《鼓勵檢舉妨害選舉案件要點》，加碼破獲境外勢力介入選舉最高獎金可達2000萬元。

根據法務部統計的檢舉賄選獎金發放總數，111年度（2022年）共核發84件、金額3499萬5832元；112年度（2023年）統計至8月底，共核發228件、核發金額5194萬3748元。2022年九合一選舉結束後，至今共核發了312件賄選檢舉獎金，而各年度核發選舉獎金不限於當年度選舉類型，還包括更早的檢舉案件，也就是說，因為九合一選舉而放的獎金件數少於312件，雖然查獲賄選大部分依據檢舉，但檢舉獎金核發的件數卻不到起訴的案件的4分之1，進度明顯落後。

立委林思銘（右）批評，法務部承諾以獎金鼓勵民眾檢舉賄選，但核發速度牛步，恐損及政府威信。（圖／趙世勳攝）

立委林思銘指出，古時候有「徙木立信」的故事，政府答應人民，只要完成簡單的任務，就真的能獲得獎金，藉此建立人民與政府間的信任。若是法務部大力宣傳給予獎金來鼓勵民眾檢舉賄選，但檢舉人卻遲遲領不到應許的獎金，當然會對政府的誠信產生質疑，而且可能會大幅降低未來提出檢舉的意願。

林思銘說，民眾一旦懷疑相關單位核發獎金的效率，可能會質疑檢舉流程中是不是哪個環節有破口，既然當初「快速核發獎金」的承諾沒做到，那「絕對保密」的保證會不會也出問題，反而破壞了獎金制度的美意。他認為，民眾檢舉是查察賄選成效的重要來源，法務部既然要用獎金鼓勵民眾提出檢舉，就應該提高核發獎金的效率，以昭公信。

法務部長蔡清祥坦言，有些案件確實核發獎金的速度比較慢，他已經看到這個問題，也要求高檢署要加強督導審核的單位加速作業，「我們鼓勵人家檢舉，該發的獎金就要儘快。」蔡也表示，將會進一步了解審查申請獎金的流程，若有人手不足的情況，將立即改善。

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