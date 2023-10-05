小犬颱風來襲，全台18縣市今天都放颱風假，只有北北基桃4縣市正常上班上課，讓北部民眾哀聲連連；北台灣昨整夜風強雨驟，自昨天0時至今天上午7時，台北市擎天崗累積雨量達384毫米，全台居冠。目前小犬在台灣南端附近，颱風眼牆通過後，將進入台灣海峽南部繼續向西前進，今天風雨更加嚴峻，花蓮、台東、恆春半島及屏東縣山區降雨最顯著，可能出現大豪雨，其他地區也要留意強風驟雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天受颱風影響，東半部、南部及各地山區雨勢大，中部以北平地也有局部雨。各地氣溫：北部23至28度、中部24至32度、南部24至32度、東部24至31度。

根據中央氣象署統計，自4日0時至5日7時，台北市擎天崗已累積384毫米雨量，宜蘭太平山也有284毫米。

氣象粉專「林老師氣象站」提醒，今天各地風雨更加嚴峻，花蓮縣、台東縣、恆春半島及屏東縣山區降雨最顯著，可能出現大豪雨等級雨勢；台北市、屏東縣及宜蘭縣、新北市、桃園市、台中市、高雄市山區也有局部大雨或豪雨；宜蘭、基隆至桃園、高雄及新竹至台中山區會有局部大雨。

明天各地仍有明顯降雨，局部地區有強陣風。吳德榮表示，小犬侵襲期間，將在山區累積「致災性」大量降雨，東半部預估有800至1100毫米雨量、西半部300至700毫米，應慎防坍方、落石、土石流，平地也要注意局部淹水。

至於未來天氣，吳德榮表示，周六至下周一（7至9日）颱風遠離，天氣略好轉，但大氣不穩定，尤其午後有局部較大雨勢發生機率。下周二、三（10、11日）有一熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動，東北風迎風面水氣多，北台灣降雨機率高，應持續觀察模式的調整。