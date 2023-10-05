據中央氣象署最新報告，小犬颱風位置目前在鵝鑾鼻東南東方約 10公里的海面，持續向西行進當中，風雨影響宜蘭、花蓮、臺東、新竹以南、恆春半島及澎湖。桃園市由於今（5）日沒有放假，市長張善政臉書迄今早7點20為止，已有超過19000留言，市民紛紛留言詢問，「可以放假了嗎」。

張善政昨日在臉書發文提醒，受到小犬颱風外圍環流影響，4、5兩天有間歇陣雨出現，請市民朋友外出注意安全。張還強調，桃園雖然不在小犬颱風海陸警警戒區域中，市府相關單位仍密切關注颱風動態，災害應變中心三級在昨日已開設，防颱整備工作也已完成。

張善政提到，降雨的情況預計到5日才會逐漸趨緩，提醒市民朋友，雨天視線不佳，上下班通勤請小心駕駛，注意安全；在颱風遠離前，也不要到海邊或山區活動，避免發生危險。

儘管桃園沒有在小犬颱風的陸上警戒區內，但不少桃園市民仍殷殷期盼能夠放颱風假，在張善政臉書留言「桃園可以放假了嗎」、「台中雨量和風力都和桃園一樣！」、「我雨傘都開花兩隻了」、「雖然現在決定放假可能會被罵，但市民的安全值得您被罵。請評估」、「桃竹苗共同生活圈可一起放嗎？」、「再給你一次機會」，甚至還有人開玩笑表示，「市長，我剛剛看到我鄰居在天上飛」。

中央氣象署今早5時許出爐的報告提到，目前桃園市已發布強風特報、同時伴隨平地大雨、山區豪雨的情況。