中颱小犬來勢洶洶，昨晚在蘭嶼飆出等同龍捲風等級的破記錄17級陣風，吹壞了氣象署當地3個風速計，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，今晨小犬再度飆出破表陣風，並PO出即時影像影片，只見墾丁大灣的鏡頭被風吹到狂抖，整個畫面超模糊，引起網友討論，不少人看呆直呼「小犬的目標是幹爆所有攝影機嗎？」

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，小犬颱風再次飆出破表陣風！屏東九棚測站在今晨5時13分測得每秒71.8公尺的陣風，颱風中心已經相當靠近恆春半島，希望墾丁雷達可以撐住。

粉專接著PO出即時影像影片，表示墾丁風雨實況搖滾中，從影片中可見，墾丁地區風雨交加，帆船石附近的攝影機被風吹到瘋狂晃動，加上驚人的雨勢，導致畫面模糊不清；而墾丁大灣地區的鏡頭更是被強風吹到狂抖，而南灣則是直接斷訊。

貼文引起網友熱議，「恆春半島風真的爆大，已停電」、「不知道會不會破蘭嶼的記錄」、「屏東風大的很驚人，一早起來收拾陽台的東西」、「​墾丁南灣鏡頭是不是涼了」、「墾丁的鏡頭君加油」、「感覺會被吹走」、「南灣掰了」、「小犬的目標是幹爆所攝影機嗎？」