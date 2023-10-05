女星周幼婷2014年與小2歲的藍正龍結婚，陸續生下女兒小籃球、兒子藍小弟，而周幼婷也為家庭淡出演藝圈，直到2021年才復出拍戲，不過今年6月卻傳出兩人已離婚的消息，藍正龍事後也親口證實兩人已經分開；如今事隔多月，周幼婷首次露面曝光近況，可見她燦笑為好友林利霏慶生時，氣色看起來不錯。

女星林利霏昨（4）日發文慶祝自己46歲生日，而值得注意的是，她意外曝光了好友周幼婷的現況，照片中可見周幼婷拿著蛋糕，面對鏡頭露出燦笑，已經46歲的她保養相當得宜，歲月並未在她臉上留下太多痕跡，整體狀態看起來不錯，氣色也非常好。

周幼婷（中）和金勤（左）為林利霏慶生。（圖／翻攝自林利霏慶臉書）

此外，林利霏透露，周幼婷和金勤兩人在她8月舉家遷居台東前，就「超級提前」幫她慶生，讓她非常感動；然而，周幼婷8月就曾在臉書發文提到自己去台東旅行，參加國際熱氣球嘉年華，並感謝移居台東的好友陪伴，期待下次再去。

事實上，6月時周幼婷傳出和藍正龍9年婚斷，當時藍正龍出席台北電影節閉幕片首映會時，也坦承兩人已「分開了」，並透露周幼婷已帶著小孩搬到大直住，但強調兩人對孩子的愛不會變，雙方仍是非常好的朋友。