中颱小犬在恆春半島上岸，強風已在蘭嶼、台灣本島東南一帶造成嚴重破壞，今肆虐一整天！中央氣象署持續發布陸上颱風警報，新竹以南至屏東、東半部、澎湖都列入警戒區；13縣市豪雨特報，局部地區有大豪雨機率。

天氣風險總經理彭啟明指出，小犬今影響最大，東部、南部必須嚴防風雨。他指出，今主要降雨區域，集中在花蓮、台東、屏東、高雄、台南、宜蘭，以及大台北盆地。風力以台東、屏東、恆春半島達12級風以上；南台灣10級以上；其他地區也有8至10級。

颱風明起逐漸遠離，南部、花東、恆春半島、大台北持續大雨。7日受外圍環流影響，局部地區仍有間歇性降雨，其他地區以午後為主。8日鋒面通過，下星期東北季風增強，天氣轉涼。

前氣象局長鄭明典PO文，小犬「小心翼翼地」繞過台灣本島，引來眾多網友打趣討論，小犬很可能不去高雄，因高雄舊名「打狗」。不過它登陸恆春，將對南台灣帶來致災威脅，提醒民眾千萬不可掉以輕心。