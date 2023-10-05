有多次酒駕前科的倪姓男子，前年無照駕駛小貨車，且占用機慢車道併排停車，田姓機車騎士因此撞死，倪男犯後由友人出面頂替，後因本案承辦員警多方查證，始知悉倪男犯案，台灣高等法院駁回上訴，依無駕駛執照駕車，因過失致人於死罪判囚8月。可上訴。

判決指出，倪男在2021年10月6日晚間6點多，無照駕駛自用小貨車，且占用機慢車道併排停車不當，剛好田姓騎土乘機車行駛至該處，亦疏未注意車前狀況，超速行駛且未採取安全措施，自後方撞擊自用小貨車致人車倒地。

田因而受有創傷性腦出血、頸椎骨折、左側氣胸、右側血胸、出血性休克、胸腹部及四肢多處挫瘀傷及右前臂骨折等傷害，經送醫急救後，仍因全身多處創傷併創傷性腦出血致出血性休克，當晚死亡。

一審宜蘭地方法院及二審高院認定，倪男有多次公共危險之犯罪科刑紀錄，素行難謂良好，且迄未與死者家屬達成和解，依無駕駛執照駕車，因過失致人於死罪判處有期徒刑8月。可上訴。