蘇皓毅指出，市場總是不乏暗流襲來，所幸美國經濟仍相當穩健，聯準會甚至將今明2年GDP年增率預期，從1％與1.1％調升至2.1％與1.5％。因此，儘管短期有所波濤，但皆不影響未來大勢。

蘇皓毅進一步說明，美國消費者物價指數基數已高，美國密西根大學9月初的短期通膨預期降至逾2年新低，長期通膨也降至近2年低點，加上歐洲、日本乃至於中國大陸景氣展望相對溫和，難以成為再通膨的溫床，再通膨的發生可能言過其實。

而近期傳出的美國車廠罷工也不是第一次發生，儘管後續勞資雙方協調結果還不得而知，但蘇皓毅認為，可以確定的影響是科技轉型將加速，包括人工智慧（AI）、無人工廠與電動車的發展等，美股後市應樂觀看待。

另一方面，全球需求面正逐步增溫，如全球航運巨頭馬士基（Maersk）執行長表示，看到明年全球貿易量即將回溫，帶動需求成長的動能來自消費面，而非今年的庫存影響所致。美國零售業者沃爾瑪（Walmart）也預期年底購物旺季需求將會不俗。

此外，今年有2.5億蘋果手機用戶使用逾4年，因此全球新機預購活動在需求帶動下反應熱烈，加上美國年終銷售通常占全年消費總額比重將近8成，中租投顧認為今年旺季效應不宜過於看淡，投資人應利用近期波動機會順勢布局投資。