全訊科技為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)製造商，受惠政府擴大國防採購支出，推升公司國防產品出貨成長動能，累計前3季合併營收為8.77億元，較去年同期成長22.86%，其中軍工等級的功率放大器(PA)出貨量持續攀升，今年前3季政府標案相關的國防PA模組及次系統產品出貨量較去年同期成長達2成以上。

全訊日前展出低軌道衛星通訊相關產品，包括軍工航太用的低軌衛星孔徑雷達(SAR)使用的高功率固態功率放大器模組，以及5G商用低軌道衛星高頻功率放大器MMIC (PA MMIC)等尖端微波通訊科技產品，目前低軌道衛星通訊用的毫米波功率放大器，已進入客戶產品認證階段，預估明年開始小量出貨，無人機微波通訊及低軌道衛星通訊產品將可望帶動公司下一波營運成長動能。

全訊表示，受惠政府持續推動國防自主政策，擴大國內軍工產品採購金額與範圍，預估隨第四季標案出貨旺季來臨，整體營運可望再攀高峰。