2024總統大選，藍、白是否能順利合作成各界關注焦點。國民黨高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）立委參選人李明璇提到，走訪基層發現大部分民眾最關心的並非政黨間鬥爭，而是下架民進黨並找回台灣的清廉與良善，她呼籲藍白坐下好好談，不要再隔空放話。

針對藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲先是不滿國民黨不比民調、一定當正等條件，更表示「這算哪門子合作？」隨後態度又轉為喊話「藍白最後一定合」，之後又拋民調輸的退選；但近日柯訪美又強調，國民黨提不出明確方法，他就按照自己的意見，提出比民調這個公開、公平的方法，讓在野組成「最有勝選機會」的組合，「輸的一方不是說退選」，而是應該說「副總統他們可以自己選」，由民調最強的人當正的。

李明璇昨（4）日在政論節目《少康戰情室》中提到，她走訪基層發現到，大部分基層最關心不是政黨間鬥爭、攻擊或紛爭，而是想下架民進黨，找回台灣的清廉、善良，且是為民服務的政府。李明璇坦言她對於在野合作態度非常樂見其成，且基層多數人覺得政府若做不好，甚至沒辦法把很多疑問解決、說明清楚，下架進黨就是大家共識。

至於藍白究竟該怎樣合作，李明璇直言需要雙方好好做下談，不要再只有放話，並認為民調雖是很重要的依據，但不是唯一，與其隔空不斷喊話，藍白應趕緊坐下來好好談，只要彼此有誠意，藍白合只是時間早晚而已。