南韓足球代表隊4強以2比1辛苦擊退烏茲別克，雖然奪下進入金牌戰門票，但韓媒相當不滿烏茲別克球員的粗野行為，做出許多故意犯規的動作，導致自家球員傷痕累累。

才開賽4分鐘，南韓就靠著旅外好手鄭優營進球率先開張，取得分數1比0領先，第25分鐘烏茲別克還以顏色，賈洛利季諾夫（Jasurbek Jaloliddinov）自由球打在南韓後衛身上形成折射破門，雙方比數打平，不過在第37分鐘，南韓鄭優營趁著對方後衛解圍失誤，及時跟進推射打門，成為決定性的一分。

韓國媒體一致譴責，烏茲別克球員在身材佔有優勢下，不斷對著南韓球員作出粗暴行為，挑戰裁判犯規尺度，韓媒《OSEN》直指烏茲別克的踢法比中國大陸還粗暴：「特別是嚴元相因對方魯莽鏟球而受傷，最終導致提前退場。」《朝鮮體育報》更將烏茲別克中場布里耶夫（Abdurauf Buriev）一次鏟倒曹永旭的惡劣行徑稱之為「謀殺鏟球」。被鏟倒的曹永旭一時之間無法起身，布里耶夫則當場收到第2張黃牌，兩黃換一紅被罰出場。

只剩10人的烏茲別克無法逆轉局勢，便以1分之差敗下陣來，落敗的烏茲別克將在銅牌戰面對香港，艱辛晉級的南韓則是將交手日本，爭奪本屆亞運金牌。