為滿足台積電用水需求，德國薩克森邦首府德勒斯登（Dresden）將在河畔興建新水廠，抽取的河水在用過與處理後將排入河川，不會用掉太多河水。

「薩克森日報」（Sächsische Zeitung）報導，德勒斯登規劃在西北郊的易北河（Elbe）畔興建新水廠，連同原來水廠的擴建，總投資金額達3億1700萬歐元（約新台幣107億元），由公有的薩克森能源公司（Sachsen Energie）、薩克森邦（Sachsen）政府、德勒斯登市政府共同分攤。

薩克森邦總理府秘書長沈克（Oliver Schenk）說，台灣積體電路製造公司是世界上最重要公司之一，落腳德勒斯登對薩克森邦、德國和歐洲都很重要。

他說，唯有政府補貼、足夠的人才和確保用水等3個條件都滿足，半導體業才會投資，因此邦政府一直在想辦法解決用水問題。

這座全新打造的水廠預計2030年前完工，不僅能抽取易北河水供應晶圓廠製程所需，旁邊將興建污水處理廠，把處理過的廢水排入河川。

主導興建的薩克森能源公司強調，由於使用循環系統，抽取的河水多達9成將重新排入河川，實際上不會用掉太多河水。

除了預計2027年投產的台積電，德國晶片大廠英飛凌（Infineon）最近也在擴廠，整個德勒斯登半導體聚落的用水量未來相當可觀，薩克森能源公司估計將相當於整個德勒斯登市。