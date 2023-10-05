澳洲兩大超市巨頭柯爾茲（Coles）與伍爾沃斯（Woolworths）資方拒絕回應勞工要求提高薪資與改善工作環境，勞工決定將在7日上午展開澳洲史上首次全國超市罷工。

零售業與快餐工會（Retail and Fast Food Workers Union）指出，柯爾茲（Coles）與伍爾沃斯（Woolworths）超市員工的薪資微薄、工作環境不安全，經常面對攻擊、騷擾與威脅，工作也沒有保障。

兩大超市員工在疫情期間都被安排在第一線工作，但雇主卻沒有採取安全措施，勞工與家人都受到傷害，超市的雇主卻賺取鉅額利潤。

工會表示，由於雇主在談判時拒絕回應勞工所提的條件，因此，勞工將做出反擊，兩大超市員工將在當地時間7日上午10時起，罷工兩小時。

工會表示，此次預計共有1000名員工參與罷工，包括在維多利亞州（Victoria）、新南威爾斯州（New South Wales）、昆士蘭州（Queensland）、西澳（Western Australia）、南澳（South Australia）、澳洲首都特區（Australia Capital Territory）、塔斯馬尼亞州（Tasmania）門市員工將參與。